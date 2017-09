Gustavo Mendanha anuncia vinda de empresários de Israel a Aparecida de Goiânia

Prefeito desembarcou no Brasil neste sábado (23), após missão internacional. “Sensação é de dever cumprido”, comemorou



Depois de aproximadamente 40 horas de viagem – incluindo tempo de voo e escalas em aeroportos -, o prefeito Gustavo Mendanha chegou à Aparecida de Goiânia neste final de semana vindo de Israel, onde cumpriu missão oficial com o secretário Cleomar Rocha (Ciência, Tecnologia e Inovação) e com a primeira-dama Mayara Mendanha, também titular da Pasta de Assistência Social. “Representar nossa cidade e ‘vender’ suas potencialidades junto aos empresários e investidores de Israel é algo que me deixa muito feliz”, sintetizou o prefeito.

“Vamos continuar trabalhando para que Aparecida seja conhecida e reconhecida por outros países. Esta é uma articulação importante, a de levar sua cidade para o mundo esperando, claro, receber investidores e investimentos. Chego com a sensação de dever cumprido”, disse o prefeito em um balanço dos dez dias em que esteve naquele país numa série de reuniões de negócios, visitas técnicas e até audiência com o ministro da Economia e Indústria, Eli Cohen.

Ao viajar a Israel, Gustavo atendeu ao convite feito pelo embaixador daquele País no Brasil, Yossi Shelley, que esteve ao lado do prefeito na maioria dos compromissos dele. “Não houve um único lugar onde nós não tenhamos sido tratados com muito respeito. O embaixador chegou a me constranger, no bom sentido, pela forma como nos recebeu e nos acompanhou”, revela Gustavo.

“É gratificante poder falar de Aparecida, da forma como cresceu e se desenvolveu, e da nossa gente. Os resultados positivos desta viagem serão percebidos pela população de nossa cidade a médio e longo prazos. Nos próximos meses receberei alguns empresários com os quais fizemos contato em Israel”, revelou Gustavo Mendanha. “Aparecida está estrategicamente localizada no centro do nosso País, portanto, isso conta a nosso favor quando uma empresa avalia a logística para distribuir seus produtos a outros centros comerciais, por exemplo”, complementou.

Tel Aviv

Em Israel, Gustavo cumpriu agenda em três cidades: Tel Aviv, Berseba e Jerusalém. Na primeira, participou da “Watec Israel 2017”, uma feira que reuniu investidores, produtores e pesquisadores de diferentes países para discutir soluções inovadoras na utilização da água – foi nesta feira que Gustavo encontrou-se com o prefeito de Chicago (EUA), Rahm Emanuel.

“Foi um evento que contou com caravanas de diferentes regiões do Brasil, inclusive de Goiás, buscando meios para sanar problemas de falta de água, entre outros. Israel está em meio a uma região desértica e não sofre com falta de água e nem com racionamentos”, contou o prefeito.



Berseba

Foi em Berseba que o prefeito Gustavo Mendanha deu início às tratativas para que esta cidade seja considerada “irmã” de Aparecida de Goiânia, o que facilitará no momento de se concretizar negócios e no intercâmbio de projetos. Gustavo foi recebido por autoridades locais e, num segundo momento, quando ele já estava cumprindo agenda em Jerusalém, o embaixador Yossi Shelley reuniu-se com o prefeito Ruvik Danilovich para dar prosseguimento a esta articulação.

“Temos agora um canal permanente de diálogo com Berseba”, comemorou Gustavo. “Berseba é a cidade que podemos chamar como a da inovação”, acrescentou. E foi lá que ele também visitou o Parque Tecnológico – considerado referência mundial na criação de programas na área de segurança – e o Parque Científico Carasso. “Os diretores destes dois parques se mostraram solícitos em nos auxiliar, de diferentes formas, com alguns projetos que implementaremos em Aparecida”, enfatizou o prefeito.

Ao lado do secretário Cleomar Rocha, Gustavo também fez visitas técnicas a empresas que desenvolvem produtos para iluminação pública, como a Jugano Brigther – a tecnologia empregada por ela faz com que as luminárias funcionem como um computador, capaz de receber vários aplicativos como, por exemplo, câmeras de segurança, wi-fi, detector de sons, entre muitos outros. Também estiveram na Elbit System, uma das maiores empresas de tecnologia e segurança do mundo.



Jerusalém

Uma das últimas agendas da comitiva de Aparecida foi na capital de Israel, onde estiveram na empresa Greennet, responsável pelo tratamento de lixo. A Greennet emprega tecnologia capaz de separar os materiais orgânicos dos inorgânicos, reaproveitando aproximadamente 50% de todos os resíduos da cidade que, na sequência, seguem para reciclagem.

“A perspectiva de conhecer esta empresa indica a preocupação em melhorar a área de coleta e de seleção de resíduos sólidos em Aparecida, além de prospectar a realização de uma Parceria Público Privada (PPP) para este fim, considerando o tratamento dos resíduos e produção de energia a partir do biogás gerado”, explica o secretário Cleomar Rocha.