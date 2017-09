Governo Federal vai manter horário de verão pelo menos em 2017

Para 2018, devem ser feitas pesquisas para decidir sobre o tema. Neste ano, moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios a partir de 15/10

O Governo Federal anunciou que vai manter o horário de verão pelo menos em 2017. Segundo o Ministério de Minas e Energia, neste ano, os moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em 1 hora a partir do dia 15 de outubro. Para 2018, devem ser feitas pesquisas para definir se a medida será extinta.

A manutenção do horário diferenciado foi questionado porque começou a ser questionada a efetividade da medida para a economia de energia. De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), foram economizados R$ 159,5 milhões em 2016/17, valor menor que o registrado no ano anterior, de R$ 162 milhões.

Também segundo a ONS, os atuais picos de consumo são, na verdade, entre 14 e 15 horas, e não entre 17 e 20 horas, porque a temperatura é que influencia no maior consumo de energia, e não a incidência de luz.

Entre os principais motivos que levaram o governo a manter o horário de verão está a escassez de chuva e o baixo nível dos reservatórios de água em hidrelétricas que devem inclusive levar o governo a adotar a bandeira vermelha durante o próximo mês. Se a previsão se concretizar, o aumento na conta de energia será de até R$ 3,50 por 100 kWh.