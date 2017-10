Governo de Goiás estreita relações com Espanha nas áreas de cultura e tecnologia

Agenda da missão comercial no país europeu vai até a próxima terça-feira (24/10)

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), deu início neste sábado (21/10) à agenda de compromissos da missão comercial do Governo de Goiás na Espanha, com a articulação de parcerias para o desenvolvimento tecnológico e para o intercâmbio cultural com o país europeu.

Marconi e os integrantes da delegação goiana se reuniram, no Parlamento de La Rioja, com a secretária de Desenvolvimento e Inovação da Comunidade, Leonor González Menorca.

“Na área econômica, discutimos o intercâmbio de investimentos de Goiás para a Espanha e da Espanha para Goiás”, disse Marconi, após o encontro. O governador apresentou à secretária a Rede de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás (Itego) e propôs um termo de cooperação também para o aprendizado das línguas espanhola e portuguesa.

Durante encontro, Marconi afirmou que o Governo de Goiás incentiva a pesquisa e a inovação, além de possuir 18 unidades do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) e 100 colégios tecnológicos. O governador também anunciou parceria com o Instituto Cevantes de Brasília para oferecer vagas aos servidores públicos conhecer o idioma espanhol.

Acompanharam o governador no encontro em La Rioja o cônsul Honorário da Espanha em Goiás, Juan Zamora; o ex deputado, Andrés Ayala; o secretário da Fazenda, João Furtado; secretário de Desenvolvimento Econômico, Francisco Pontes; o presidente do Sifaeg, André Rocha, que representa Federação das Indústrias do Estado de Goiás (FIEG) e o presidente da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás – GoiásParcerias, Cyro Miranda. As agendas serão na capital, Madri, e na cidade de La Rioja, desde este sábado até terça-feira (24).

Na segunda-feira, os compromissos serão em Madri. Pela manhã, terá encontro com empresários e investidores na sede da Confederação Espanhola de Organizações Empresariais (CEOE), tendo como pauta principal a apresentação do projeto da ferrovia ligando Goiânia a Brasília. O diretor da ANTT, Jorge Bastos, acompanhará Marconi na reunião. À tarde, a comitiva vai se reunir com dirigentes da Câmara de Comércio Brasil – Espanha, e com o diretor da Casa do Brasil. A Casa do Brasil é um centro cultural que promove atividades culturais brasileiras como exposições, concertos e cursos.

Na terça-feira, ele se reunirá com representantes de empresas espanholas na sede do Banco Santander. À tarde, terá uma reunião no Ministério de Fomento da Espanha, com o secretário-geral de Infraestruturas, Manuel Niño González. Nos encontros serão apresentadas as potencialidades econômicas de Goiás; dados referentes às exportações, ao crescimento industrial e à geração de empregos.