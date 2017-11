Goiânia poderá ter epidemia de dengue tipo 2 e de chikungunya

Previsão é da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que alerta que o vírus tipo 2 da dengue é o mais severo dos quatro existentes

AA superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Flúvia Amorim, tem feito alerta para a possibilidade de registro de epidemia de dengue tipo 2 e de chikungunya em Goiânia e na egião metropolitana.

A especialista conta que tem sido grande a preocupação dos órgãos de saúde com a epidemia do vírus tipo 2 da dengue, que está crescendo em todo País, e com o aumento dos casos de chikungunya no Centro-Oeste e no Sudeste do País.

Por isso, a superintendente lembra que, por conta da chegada do período chuvoso, é ainda mais importante reforçar as ações para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

“O vírus tipo 2 da dengue é o mais severo dos quatro existentes, com maior índice de óbitos, especialmente entre crianças, já os sintomas da chikungunya perpetuam por mais de um ano”, lembrou a superintendente.