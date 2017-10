Final de semana terá céu com muitas nuvens e pancadas de chuva localizadas

Na capital, o sábado terá mínima em torno de 23ºC e máxima por volta dos 32ºC, com umidade variando entre 29% e 81%

No sábado, dia 28, áreas de instabilidade deixam o tempo com variação de nebulosidade em todas as regiões do Estado de Goiás. O final de semana terá um céu com muitas nuvens, com curtas aberturas de sol, e pancadas de chuva localizadas, com possíveis trovoadas a qualquer hora do dia.

A região Norte deverá ter mínima de 24ºC e máxima de 37ºC, com umidade variando entre 24% e 74%. No Sul, a temperatura mínima fica em torno de 24ºC e máxima em torno de 33ºC, com umidade variando entre 32% e 84%.

Na região Central do Estado as temperaturas tendem a ficar um pouco mais amenas, com mínima 22ºC e máxima de 28ºC, e umidade relativa do ar variando de 50% a 85%. No Leste goiano as temperaturas também ficam mais agradáveis, com mínima de 23ºC e máxima em torno dos 28ºC, e umidade variando entre 35% e 89%.

No domingo, dia 29, ainda haverá muita instabilidade sobre Goiás, e muita variação de nebulosidade. No extremo Nordeste do Estado o sol predomina. Contudo, podem ocorrer pancadas de chuvas isoladas nas regiões do Centro-Sul.

No Norte, mínima de 25ºC e máxima de 38ºC. No Sul, mínima de 22ºC e máxima de 37ºC. Nas regiões Central e Leste as temperaturas caem um pouco mais e a umidade do ar sobe, em ambas as regiões. Na região Central as temperaturas ficam entre 20ºC e 25ºC e a umidade varia entre 70% e 100%. No Leste, mínima de 21ºC e máxima de 24ºC e umidade do ar variando entre 58% e 96%.

A capital terá um domingo com variação de nuvens e pancadas de chuva localizadas, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas, a qualquer hora do dia. Mínima de 23ºC e máxima 32ºC, com umidade variando entre 45% e 81%.

A previsão do tempo é do Núcleo de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED) do Estado.