Filho de Zé Gomes diz que decisão sobre 2018 é pessoal e não se importa com “vetos”

Médico rebate especulação de que “não tem vínculos com Itumbiara” e faz alerta a poderosos da cidade

Filho do ex-prefeito de Itumbiara, José Gomes da Rocha (morto em atentado no ano passado), o médico José Gomes da Rocha Filho (PTB) afirmou, em nota enviada ao Jornal Opção neste domingo (29/10), que a decisão de se candidatar, ou não, a algum cargo eletivo no ano que vem é pessoal.

Segundo o jovem, a despeito da informação de que teria tido seu nome “vetado” para deputado estadual pelo prefeito de Itumbiara, seu primo José Antônio (PTB), jamais se lançou candidato.

“Sinceramente fico honrado com toda esta especulação quanto a uma possível candidatura. Afinal, quem lê entrevistas e conversa comigo sabe bem que sempre me coloquei à disposição do partido, o qual não restringe candidaturas e está aberto a toda população, mas isso não é uma prioridade”, rebateu.

José Gomes da Rocha Filho destacou ainda que, ao contrário do que dizem alguns, vota em Itumbiara, desde os 16 anos de idade, no mesmo colégio, o “Zenite”. “Não é segredo algum que eu moro em Goiânia, onde sou médico, mas isso não desfaz meus laços com a cidade”, acrescentou.

Por fim, o petebista lembrou que o pleito para deputado estadual envolve o Estado de Goiás como um todo e que, caso decida se candidatar em 2018, será uma opção pessoal. “Digo optar pois para mim é uma opção, tenho profissão e não dependo das tetas do governo para me manter. Quem irá dizer se tenho a ver ou não, não somente com a cidade de Itumbiara mas com o Estado no qual eu moro e pretendo continuar morando será o povo, as urnas, e não um grupo político”, arrematou.