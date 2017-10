Facebook e Instagram apresentam instabilidade e usuários não conseguem se conectar

A empresa, responsável pelas duas redes sociais, confirmou o problema e informou que está investigando o que ocorreu

Quem tentou acessar a conta do Facebook e o Instagram por volta do meio-dia nesta quarta-feira (11/10) já percebeu que alguma coisa está errada: não conseguem fazer login, os perfis não carregam, entre outros problemas.

A instabilidade foi registrada em vários países e o Facebook, que gerencia as duas redes sociais, já está investigando a causa do problema.

No Twitter, o assunto “Facebook e Instagram” já estão entre os assuntos mais comentados do mundo tanto no Brasil quanto no resto do mundo.