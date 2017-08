Ex-BBB Emilly já gastou boa parte do prêmio de R$ 1,5 milhão e pode deixar o Rio

Vencedora do BBB 17 pode voltar a morar em sua terra natal com a família, de acordo com a colunista Keila Jimenez

Vencedora do “BBB 17”, Emily Araújo j[a gastou boa parte do prêmio de R$ 1,5 milhão. A informação é da jornalista Keila Jimenez, do portal R7.

De acordo com a coluna, a morena segue tentando emplacar na carreira de atriz, mas a Globo não está disposta a lhe dar nenhuma oportunidade.

O contrato dela vence no fim deste ano e até agora não há perspectiva de nenhum trabalho novo. Pro isso, há chances de que Emily volte para a sua terra natal com a sua família, no Rio Grande do Sul.

A ex-BBB teria gastadou inicialmente parte da grana para pagar dívidas da família e, depois, se mudou com o pai e a irmã para um duplex de aluguel caro na zona sul do Rio.