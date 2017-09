“Espero que Dona Iris respeite minha candidatura”, diz José Nelto

Há informações de que a primeira-dama estaria “invadindo” bases eleitores do deputado estadual

Após notícias de que a primeira-dama de Goiânia, Íris de Araújo, a dona Iris (PMDB), estaria “invadindo” algumas bases eleitorais do deputado estadual José Nelto (PMDB) — adiantando a disputa para uma vaga na Câmara Federal no próximo ano — o próprio parlamentar comentou a situação.

Em entrevista ao Jornal Opção, o peemedebista disse que respeitará a candidatura da primeira-dama e, por isso, afirma esperar que ela faça o mesmo.

Nelto amenizou as especulações e disse que muitas vezes criam-se boatos e fofocas sobre a relação dele com a esposa do prefeito Iris Rezende (PMDB).

“Nós temos, hoje, em Goiás 3 milhões e 400 mil eleitores. Eu espero que ela possa buscar votos para que seja eleita, eu também estarei. Eu nunca fui deputado federal e ela já foi duas vezes. Há votos para todos, e espero que o povo goiano me dê essa oportunidade”, pediu Nelto.