Em meio a discussões do Plano Diretor, conselho de políticas urbanas continua desativado

Com a decisão da Prefeitura de Goiânia, de elaborar a revisão do Plano Diretor de Goiânia junto ao Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese), o Conselho de Política Urbana (Compur) ficou esquecido e, após 11 meses da gestão do prefeitura Iris Rezende (PMDB), nenhuma reunião sequer foi convocada.

Segundo o vereador Vinícius Cirqueira (Pros), apontado como representante da Câmara Municipal no conselho, a atuação do Compur vai além das discussões do plano diretor, e também afeta processos da administração do município.

“O plano diretor está sendo discutido e elaborado, com a participação de todos que têm interesse, mas existe uma série de processos parados que precisariam de aval do conselho, ou ainda decisões que a prefeitura tem tomado de maneira monocrática, sem que o conselho seja consultado”, contou o vereador, citando casos de cancelamento de chamamentos públicos de habitação.

De acordo com Vinícius Cirqueira, todos os integrantes estão indicados, mas, mesmo assim, o presidente do conselho, o secretário de Planejamento Urbano e Habitação, Agenor Mariano, ainda não convocou nenhuma reunião.

O Compur é composto por representantes do poder público, como a Câmara Municipal, movimentos populares, sindicato de trabalhadores, empresários, além dos Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea).

Sua principal função é auxiliar a administração municipal na formulação, acompanhamento e atualização das diretrizes e dos instrumentos de implementação de política urbana municipal.

A reportagem tentou contato com a Prefeitura de Goiânia por meio de assessoria de imprensa, mas não conseguiu até a publicação da matéria.