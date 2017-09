Em lançamento de plano estratégico, Balestreri destaca atuação da Polícia Civil

Evento reuniu agentes e delegados da força policial com objetivo de traçar e planejar ações e operações ao longo dos próximos anos

“Este é um evento histórico porque marca a adesão da Polícia Civil aos novos paradigmas de uma administração moderna”, afirmou o secretário de Segurança Pública e Administração Penitenciária, Ricardo Balestreri, durante lançamento do plano estratégico da PC para o período de 2017 a 2022.

O lançamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (27/9) no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego). E o evento reuniu agentes e delegados da força policial com objetivo de traçar e planejar ações e operações ao longo dos próximos anos.

Segundo Balestreri, a “Polícia Civil é uma instituição madura e pautada em valores morais e legais”. Ele também ressalta a lealdade da corporação “que se alinha com o objetivo de bem servir ao povo de Goiás”. “O plano foi emanado com a participação intensa de policiais em todas as regiões do estado”, disse ele.

“Falo em todos os cantos do país da lealdade desta corporação no estado”, destaca Balestreri. “A PC tem a dimensão do poder que possui a serviço do estado de Goiás”, diz. “Somos cuidadores do povo”, completa.

O titular da SSPAP reforça que o Plano Estratégico irá produzir um documento que “expressa a demonstração de que saberemos para onde caminhar”.

“Neste sentido, tenham consciência que vocês representam o último sustentáculo entre a civilização e a barbárie”, afirma Balestreri. “A grandeza da Polícia Civil está na arte da investigação”, conclui.