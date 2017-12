Em Anápolis, discurso de Bolsonaro tem ataque a negros e mulheres

Presidenciável estava na cidade para participar da formatura dos alunos de 3º ano de um colégio militar

O deputado federal e presidenciável Jair Bolsonaro (PSC) discursou em um trio elétrico em Anápolis nesta sexta-feira (8/12). Do alto de um trio elétrico alugado pelo movimento “Direita

Goiás”, Bolsonaro atacou o sistema de cotas, a Lei Maria da Penha, defendeu o armamento e atacou o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). A informação foi publicada pelo portal P6, de Anápolis.

“Não adianta essa historinha de cotas. Como um pedaço de papel na parede resolve a situação de uma pessoa?”, questionou diante de cerca de 250 pessoas, de acordo com a Polícia Militar (PM).

A Lei Maria da Penha também foi alvo de ataque por parte do deputado, que defendeu o armamento da população. “Tem aquela demagogia de fazer lei pra defender mulher. Tem lá o crime do feminicídio. Qual a diferença se matarem o nosso pai ou a nossa mãe? Para defender a mulher vocês preferem ter na bolsa a lei do feminicídio ou uma pistola 40?”, perguntou.

Sobre o MST, o presidenciável disse que “virou festa a invasão de propriedades”.

Bolsonaro está na cidade para participar da formatura dos alunos de 3º ano de um colégio militar da cidade.