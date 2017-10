Eduardo Costa faz comentário polêmico sobre transgêneros: “É o fim da picada”

Sertanejo apagou publicação de rede social após críticas de seguidores

O sertanejo Eduardo Costa fez uma declaração polêmica em suas redes sociais sobre pessoas transgêneros, que são as que não se identificam com o sexo que nasceram.

Em seu Instagram, o cantor compartilhou a foto da exposição do Museu Arte de Moderna de São Paulo, em que uma criança interage com um artista nu. Na descrição ele deixou claro ser contra a manifestação e atacou pessoas que não se identificam com o gênero com o qual nasceram.

“Será mesmo que isso é arte? Ou será Jesus voltando? Parece que o capeta tá morando no museu de arte de São Paulo e resolveu ensinar arte pra criancinhas. Eu jamais deixaria minha filha nem ver uma foto dessas, quanto mais ir numa desgraça dessas”, escreveu.

Ele criticou ainda a chamada “ideologia de gênero”. “Você sabe o que é isto? Então, responda aqui nos comentários. Querem fazer meninas virarem meninos e meninos virarem meninas. Uma putaria só. É o fim da picada. Tem lógica, não. Tô de cara. De cara mesmo”, finalizou.

Após vários comentários, Eduardo Costa apagou a publicação.