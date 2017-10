Desentendimento entre passageiro e motorista de ônibus acaba em agressão

Caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (24/10) na linha 307, que passa pelos Terminais do Vera Cruz, do Dergo e o Goiânia Viva

Desentendimento entre passageiro e motorista do transporte coletivo de Goiânia acabou em agressão na tarde desta quarta-feira (25/10). Segundo informações da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), o trabalhador foi atingido no rosto por um homem que teria se irritado ao entrar no veículo.

O caso aconteceu na linha 307, que passa pelos Terminais do Vera Cruz, do Dergo e o Goiânia Viva. A RMTC informou que ainda está apurando o que poderia ter motivado a agressão.

Até onde se sabe, não se trata de um assalto. O motorista teve um ferimento leve e foi atendido por uma unidade do Samu. Ele passa bem.