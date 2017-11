Descrente da oposição, PCdoB pode apoiar Zé Eliton no ano que vem

Em entrevista a uma rádio, deputada Isaura Lemos diz que acha interessante caminho desenvolvimentista do Estado liderado pelo governador Marconi Perillo

Entre as pré-candidaturas do peemedebista Daniel Vilela e do democrata Ronaldo Caiado, o PCdoB goiano pode surpreender e apoiar o nome vice-governador José Eliton (PSDB) para as eleições do ano que vem.

Em entrevista à rádio 730 nesta sexta-feira (3/11), a deputada estadual e presidente regional da legenda, Isaura Lemos, comentou as perspectivas da oposição em Goiás e disse que acha interessante o caminho desenvolvimentista do Estado liderado pelo governo Marconi Perillo (PSDB).

“Por enquanto, nas candidaturas que estão apresentadas, hoje a possibilidade maior é de parceria com o governo. Nós estamos conversando com outros partidos de esquerda para ver se conseguimos construir um nome que possa de fato de contrapor às candidaturas já colocadas, mas acho difícil”, afirmou

Mesmo pertencendo atualmente à oposição, a deputada também não descartou a possibilidade de apoiar algumas pautas da base aliada. “É possível pontualmente buscar uma parceria em alguns pontos do governo Marconi”, reforçou.