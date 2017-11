Deputado diz que “centrão” pode lançar candidato a presidente

Ideia dos partidos seria compor uma aliança em contraposição à dicotomia PT e PSDB

Em entrevista ao Jornal Opção, o deputado federal Heuler Cruvinel, do PSD, levantou mais uma vez a possibilidade de uma candidatura bancada pelos partidos que formam o “centrão” no Congresso Nacional.

Ao afirmar que o cenário eleitoral para o próximo ano está totalmente “indefinido”, o pessedista avalia que há outras opções para o próximo ano, além dos nomes já colocados. “Temos outros nomes para 2018 e os partidos que compõem o centro podem sim bancar outra candidatura”, afirma.

Em nota recente, a coluna Painel do jornal “Folha de S. Paulo” já havia adiantado a movimentação do “centrão” para bancar candidatura. Até então, o nome mais cotado seria o do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A ideia dos partidos seria compor uma aliança em contraposição à dicotomia PT e PSDB.

Quadros

Sobre a lista de pré-candidatos já postos na disputa, Heuler Cruvinel prevê maiores chances e acredita que o segundo turno das eleições provavelmente deve contar com o ex-presidente Lula (PT) ou com o deputado federal Jair Bolsonaro (PSC).

O deputado destaca também o nome do governador de São Paulo, Geraldo Alckimin (PSDB). “O governador tem condições de estar num segundo turno e até mesmo vencer as eleições”, emenda.