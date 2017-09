Contrariado, Zezé Di Camargo terá que vender fazenda “É o amor” para partilha com Zilu

Cantor goiano não teria colocado fazenda à venda de boa vontade. Veja em quanto está avaliada a propriedade

O cantor Zezé Di Camargo resolveu colocar à venda a fazenda “É o amor”, localizada no vale do Rio Araguaia, no município de Araguapaz, em Goiás. As informações são dos sites “Extra” e “Terra”.

Conforme as publicações, Zezé não teria colocado a propriedade à venda de boa vontade, mas sim obrigado para que a partilha dos bens com a ex-mulher, Zilu, possa ser concretizada.

A imprensa diz ainda que o cantor chegou a oferecer compensações financeiras para a ex-esposa para que não precisasse vender a fazenda, mas Zilu teria endurecido as negociações e não abriu mão de nada.

A fazenda “É o amor” tem 1.500 hectares e está avaliada em R$ 25 milhões.