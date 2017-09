Chuva de granizo deixa trecho da BR-060 coberto de gelo

Um posto em Abadiânia também foi completamente destruído

Uma chuva de granizo cobriu de gelo um trecho da BR-060 neste sábado (30/9). Além disso, um posto em Abadiânia foi completamente destruído.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 200 metros da pista ficaram cobertos por uma espessura de mais de 10 centímetros de gelo.

De acordo com a corporação, um trecho da pista foi interditado para retirada do gelo, mas a via já foi liberada.

Nenhuma ocorréncia foi registrada.