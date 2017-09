Canto da Primavera chega à sua 18ª edição em Pirenópolis

Cerimônia de abertura contou com a presença do governador Marconi Perillo e da secretária de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira

O governador do estado de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e a secretária estadual de Educação, Cultura e Esporte, Raquel Teixeira, deram início à 18ª edição do Canto da Primavera comemorando a chegada da Mostra de Música de Pirenópolis à maioridade e os frutos do evento.

A solenidade de abertura foi realizada no Cine Pirineus e contou com a participação da Phoenix, banda centenária formada em Pirenópolis, que abriu as atividades da noite, e dos músicos Ricardo Leão, Lui Correa e Alex Fonseca.

Durante a solenidade, Marconi Perillo compartilhou seu sentimento de realização quanto à criação e manutenção do Canto da Primavera ao longo desses 18 anos e aproveitou para se despedir do evento. “Essa é a última edição que eu abro enquanto governador do estado. No ano que vem, eu deixarei de ser governador”, destacou Perillo reforçando que voltará sempre à Mostra na condição de público.

“Com cultura, tudo que se gastar é pouco. Cultura é investimento”, concluiu Perillo, enfatizando seu compromisso com a cultura em Goiás. O Canto da Primavera 2017 contou com investimento de R$ 1,9 milhão.

A secretária Raquel Teixeira também comemorou a chegada do evento à sua décima oitava edição e afirmou que essa chegada à maioridade é fruto de investimentos constantes que vem sendo feitos há quase duas décadas. “Muitos poucos estados têm essa quantidade de equipamentos culturais que nós temos, oferecendo oportunidades para os artistas locais. Nós estamos nos destacando”, frisou Raquel.

“Goiás tem artistas de primeira linha e prontos para ir a qualquer lugar do mundo e a gente vai poder constatar isso nesse Canto da Primavera 2017”, emendou a secretária.

A 18ª edição da Mostra de Música de Pirenópolis contará com oito shows nacionais, 30 apresentações de artistas locais e ainda oficinas voltadas ao aprendizado e aperfeiçoamento na música. Toda a programação é aberta à comunidade e a entrada é gratuita.

Artistas locais

Um dos compromissos firmados por Marconi Perillo durante a abertura do Canto da Primavera 2017 foi a ampliação do espaço para os artistas pirenopolinos, atendendo a um pedido dos próprios artistas da cidade. “São 14 curadores que escolhem as atrações do evento”, destacou o governador, reforçando que mesmo a escolha sendo externa aos membros da organização, essa questão será observada nas próximas edições.

Artista da casa

O destaque musical da primeira noite do Canto da Primavera 2017 foi o pianista, produtor e diretor musical Ricardo Leão. O artista goiano que conquistou o Brasil com seu talento e sensibilidade trouxe à Mostra uma retrospectiva de seus 40 anos de carreira e uma nova formação de banda que contou com os músicos Lui Coimbra (violoncelo) e Alex Fonseca (bateria).

O show “Reformulando” trouxe sucessos como “A fórmula”, composto por Ricardo Leão para o seriado recente de mesmo nome exibido pela Rede Globo de Televisão, e ainda “Bola de Meia, Bola de Gude”, de Milton Nascimento e Fernando Brant.