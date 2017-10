Bretas faz promoção de vinhos e espumantes pela metade do preço

Desconto vale na compra da segunda garrafa do mesmo rótulo, uva e litragem, até o próximo domingo (8/10)

O Bretas anunciou uma promoção para quem quer aproveitar um bom vinho no final de semana: até o próximo domingo (8/10), toda a linha nacional e importada de vinhos e espumantes estará com desconto de 50% na compra da segunda garrafa do mesmo rótulo, uva e litragem. A ação especial começa já nesta sexta-feira (6).

Segundo o supermercado, esta é uma das ações da chamada Operação Preço Baixo, que, a cada fim de semana do mês, dará desconto em um produto específico. Os clientes podem aproveitar os descontos em odas as lojas do estado, menos no Atacado Bretas de Itumbiara.

Além da promoção de vinhos e espumantes, também estarão com descontos as fraldas Pampers e os amaciantes. Na compra de três unidades da mesma marca, tipo e gramatura, o cliente paga apenas duas.