Bolsonaro compartilha notícia falsa sobre deputado goiano e paga mico na web

Deputado federal usou um vídeo antigo do Major Araújo para atacar o PT e outros partidos de esquerda. Entenda

O deputado federal e propenso candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, causou polêmica nas redes sociais mais uma vez após compartilhar uma notícia falsa envolvendo o deputado estadual por Goiás Major Araújo.

Bolsonaro compartilhou em seu Twitter um vídeo antigo em que o parlamentar goiano supostamente sugere o desarmamento das forças policiais. Na publicação, o carioca atribui o discurso a um deputado do Partido dos Trabalhadores. Major Araújo, vale lembrar, é do PRP e nunca sequer integrou os quadros do PT.

“PT, PSOL, PCdoB… insistir nessas siglas é certo que ficaremos pior que a Venezuela. Pior que a corrupção será quando tomarem também sua liberdade”, escreveu o deputado federal.

Bolsonaro ainda foi corrigido por outros usuários, mas manteve a publicação e não fez qualquer tipo de retratação. “Como assim do PT!? Major Araujo é do PRP, seu ignorante!!! Dissemina informações falsas e mentiras o tempo todo!”, comentou a deputada estadual Adriana Accorsi — esta sim pelo PT — no post do parlamentar.