Atriz termina namoro com pai de Neymar e volta a sair com Adriano

Relacionamento teve fim recentemente e Imperador não teria perdido tempo

Após resolver terminar o relacionamento com o pai de Neymar por pressão da família dele — que não via com bons olhos o namoro –, a atriz e modelo Franciely Freduzeski acabou voltando a sair com o jogador Adriano.

As informações são do jornal “Extra”. Segundo a publicação, os dois já viveram um romance no passado e teriam voltado a se ver, assim que a bela resolveu por um ponto final na relação com o pai de Neymar.

Ainda de acordo com o jornal carioca, Freduzeski e o Imperador estiveram no aniversário de uma amiga na última segunda-feira (30) e preferiram não posar juntos para fotos.