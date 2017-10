Ataques nas proximidades de Damasco deixam 11 pessoas mortas

Lançamento de mísseis efetuado pelas forças governamentais sírias miraram as cidades de Hamuriya e Saqba, em Ghouta Oriental

Pelo menos 11 pessoas morreram neste domingo (29/10) em decorrência do lançamento de mísseis efetuado pelas forças governamentais sírias contra as cidades de Hamuriya e Saqba, em Ghouta Oriental, principal reduto opositor ao nordeste da capital Damasco.

O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou que oito civis morreram em Hamuriya, entre eles, duas mulheres e um jornalista, que informava sobre os eventos nesta região nos arredores de Damasco controlada por grupos armados opositores. As informações são da agência de notícias EFE.

Além disso, três pessoas, entre elas uma criança, morreram em um ataque contra Sabqa e o observatório advertiu que o número de vítimas mortais pode aumentar, uma vez que há feridos em estado grave pelo impacto de mísseis em vários pontos da cidade.

Ghouta Oriental está cercada pelas forças governamentais sírias há quatro anos e a Organização das Nações Unidas (ONU) denunciou há dois dias que 350 mil pessoas passam fome na região por conta da escassez de alimentos e das restrições à entrada de ajuda humanitária.

Além disso, a região é golpeada quase diariamente pelas forças do governo do presidente sírio, Bashar al Assad, apesar de estar incluída nas áreas de distensão criadas em maio entre Irã, Rússia e Turquia no marco das conversas de Astana com o objetivo de reduzir as hostilidades na Síria.