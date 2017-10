Após portaria polêmica, governo publica “lista suja” do trabalho escravo

A lista completa está disponível no site do Ministério do Trabalho e relaciona 131 empregadores. Veja no link.

A publicação acontece após a publicação de uma portaria pelo governo, que estabelece que a divulgação da chamada “lista suja” passará a depender de uma “determinação expressa do ministro do Trabalho”.

Além disso, houve mudança nos conceitos sobre o que é trabalho forçado, degradante e trabalho em condição análoga à escravidão.