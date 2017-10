Após decreto, gestão Iris abre mais brechas para especulação imobiliária no Jardim Botânico

Além de imóveis da região se tornarem áreas de utilidade pública, reuniões sem vereadores e questionário em site do Plano Diretor são ações suspeitas

Um decreto do prefeito Iris Rezende, datado de 6 de setembro de 2017, tornou de “utilidade pública, para fins de desapropriação”, imóveis particulares localizados no perímetro próximo ao córrego Botafogo. A questão gerou controvérsia porque o texto, apesar de identificar que o motivo das desapropriações é o prolongamento da Marginal Botafogo, não indica os endereços afetados.

Ainda que a prefeitura diga que o decreto apenas dá “diretrizes gerais” para o processo de desapropriação e que a medida não possui qualquer relação com o retorno da discussão sobre a viabilidade do Operação Urbana Consorciada (OUC) Jardim Botânico, outras ações recentes da gestão Iris dão indícios que a região pode abrir brechas para a questão.

Lançado ainda este mês pela prefeitura, o site do Plano Diretor permite participação popular através de apresentação de dados e envio de questões. Um questionário que pode ser preenchido por qualquer pessoa indaga em quais bairros de Goiânia poderiam ser desenvolvidos projetos de melhoria de bairro. Entre as opções estão o Centro, Campinas, Setor Sul e Pedro Ludovico.

Acontece que os primeiros bairros já estão no atual plano diretor como bairros prioritários para projetos de requalificação. Moradores do Pedro Ludovico, que fica próximo ao Jardim Botânico, questionaram o motivo de o bairro entrar nas opções agora. “Há indícios que vão preparar na revisão do Plano Diretor a viabilidade da Operação Urbana Consorciada do Jardim Botânico”, alertou uma representante que não quis se identificar.

Questionada, a vereadora Dra. Cristina Lopes (PSDB) afirmou que as ações recentes da Prefeitura “são todas muito suspeitas”. “Primeiro, o decreto do prefeito colocou essa questão sob suspeição. Ele descumpriu a Constituição e publicou um decreto que generaliza as áreas desapropriadas”, reclamou.

Segundo ela, foram solicitadas,inclusive, informações adicionais para a Prefeitura. “A Seinfra [Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos] me mandou um funcionário para fazer esclarecimentos, mas não me convenceu. Por isso, estou com um decreto pedindo a derrubada do decreto dele”, lembrou.

Outra reclamação da vereadora diz respeito a uma reunião realizada na última segunda-feira (23/10) sobre ordenamento territorial no Plano Diretor . “Um tema muito sensível foi apresentado em uma véspera de feriado sem a presença de vereadores. Tinha muita gente viajando”, desabafou.

De acordo com a parlamentar, foi proibido ainda a gravação da reunião, que contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Andrey Azeredo (PMDB).

Procurada pelo Jornal Opção, a prefeitura de Goiânia não respondeu nenhum questionamento a respeito das últimas medidas.