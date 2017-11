Após dar BMW para namorada, Eduardo Costa fica com relacionamento por um fio

Bailarina terminou com sertanejo após ganhar presente de R$ 600 mil, mas os dois já reataram namoro

O relacionamento do cantor Eduardo Costa com a modelo Victória Villarim, que era bailarina do cantor Leonardo, virou piada nas redes sociais na última semana e quase não teve um final feliz, ficando por um fio.

Primeiro, o cantor publicou um vídeo em que mostra o presente que deu à namorada: uma BMW zero, que vale aproximadamente R$ 600 mil. Na gravação, ele pergunta de forma insistente quem teria dado o presente, até que a moça confirma: “Você!”. Os internautas criticaram as imagens e a postura dos dois.

Logo após a publicação do vídeo, a bailarina terminou o relacionamento. De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal O Dia, além dos dois apagarem todas as fotos juntos das redes sociais, Victória pediu para não trabalhar mais no ballet do amigo de seu ex.

Dias depois, porém, os dois reataram o namoro e o cantor publicou uma foto ao lado da amada com a legenda: “Juntos sempre…Parceira de todas a horas”.

Nos comentários, alguns questionam se o namoro continua mesmo, enquanto outros defendem o casal.

Escândalo

Eduardo Costa não saiu das manchetes nos últimos dias. O sertanejo pediu auxílio da prefeitura da cidade de Capitólio, em Minas Gerais, para comprar uma mansão na cidade. Além de segurança, o cantor sugeriu que os políticos o ajudassem e se justificou dizendo que o investimento que faz na carreira é muito alto. “Eu acabei de comprar um avião, estou descapitalizado”, diz em áudio.