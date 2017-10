Aparecida de Goiânia recebe a 59ª edição do Governo Junto de Você

Até o próximo domingo (22/10), no Setor Nova Olinda, serão oferecidos mais de 220 serviços gratuitos á população

Mayara Carvalho

O governador Marconi Perillo abriu hoje, no Setor Nova Olinda, em Aparecida de Goiânia, a 59ª Edição do Governo Junto de Você, GJV. Acompanhado pelo vice-governador José Eliton, pelo prefeito Gustavo Mendanha (PMDB) e pelo coordenador do GJV, o secretário de governo Tayrone Di Martino,

Até neste domingo (22/10) serão oferecidos mais de 200 serviços como cortes de cabelo, atendimentos do Vapt Vupt, cursos, palestras, orientações sobre serviços do Governo, apresentações artísticas, orientações de linhas de crédito, emissão de documentos, passaporte do Idoso, corte de cabelo, atendimento oftalmológico, vacinação, verificação de pressão arterial e glicose, ações conciliatórias da Justiça, orientação jurídica, cadastramento de empregos e estágios e doações da OVG.

Marconi afirmou que os servidores que realizam os atendimentos são treinados para “levar o governo” de maneira eficiente até os cidadãos, sem que estes precisem se deslocar para receberem os atendimentos oferecidos nos órgãos do governo estadual.

“É uma alegria saber que vocês estão sendo bem atendidos. Todos que estão aqui atendem com carinho, com boa vontade, com amor, com profissionalismo a todas as pessoas. As pessoas que estão aqui estão treinadas para atender bem a toda comunidade desta região”, frisou o governador.

Em busca de atendimento odontológico para a filha e oftalmológico para ela, a dona de casa Kelly Cristina, moradora do Setor Rosa dos Ventos, foi ao Governo Junto de Você. “Estou com muita dor de cabeça e vou checar se é problema em minha visão”, afirmou, ao dizer que estava sendo bem atendida. Ela afirmou ter ficado satisfeita com os serviços de limpeza dos dentes e aplicação de flúor nos dentes da filha.

Durante a abertura, o Secretário de Governo, Tayone Di Martino agradeceu o respaldo financeiro dado pelo governador para realizar com excelência várias edições do Governo Junto de Você, que ultrapassaram 3 milhões e 750 mil atendimentos, desde a primeira edição.

Di Martino afirmou que, mesmo investindo mais de R$ 9 bilhões com obras em todas as regiões com o Programa Goiás na Frente, Marconi não deixou de atender às demandas sociais do Estado. “Temos rodovias sendo duplicadas, restauradas, temos hospitais sendo construídos, temos várias ações sendo realizadas em todo Estado do ponto de vista estrutural. Além disso, é um governo que olha pelo aspecto social. Se compararmos com outros governos e outros estados, Goiás é o estado que mais investe na área social. Marconi criou o Renda Cidadã, o Cheque Moradia, a Bolsa Universitária, que serviram de inspiração para o governo federal criar o Bolsa Família, o Cartão Reforma e o ProUni, respectivamente”, lembrou.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, também agradeceu por mais uma realização do GJV no município. “Como prefeito da cidade, reconheço por tudo que o senhor tem feito por Aparecida. Na hora da política, cada um vai para seu campo de ideias e defende seus projetos. Mas, depois que passam as eleições, temos de estar de mãos dadas e é isso que nós temos feito. Acima de qualquer doutrina, de qualquer cor partidária, todos nós temos trabalhado por Aparecida de Goiânia”, ponderou.

Na ocasião, o governador Marconi também determinou instalação de mais um Colégio Militar em Aparecida e já apontou qual escola será colocada sob a coordenação da Polícia Militar: a Escola Estadual Olímpio Alves, localizada na Vila Souza. “Vale a pena ser deputado por um governador feito o senhor, porque a gente tem o que mostrar”, afirmou o deputado estadual Marlúcio Pereira.

Em discurso, o deputado ainda agradeceu ao governador pela liberação de R$ 1 milhão para reforma do Caic do Setor Comendador Walmor; a liberação de 47 alqueires para construção do novo polo industrial. “Vai gerar milhares de empregos na região”. Agradeceu também as escrituras para famílias do Jardim Planície por meio do Programa Casa Legal; os R$ 10 milhões destinados à construção da via que vai ligar Aparecida com a GO-020, passando pelo cemitério e pelo Credeq.

Participaram também os ex-prefeitos de Aparecida, José Macedo e Sebastião Viana; vereadores de Aparecida; superintendente da Segov, Coronel Adailton Florentino; Secretário-Chefe da Casa Militar, Coronel Francisco Geraldo Pereira, além de várias autoridades.