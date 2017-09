Alinhado à parlamentares da base, prefeito do DEM não descarta apoio a Zé Eliton em 2018

Nick Barbosa já declara que trabalhará para eleger Wilder Morais (PP) para o Senado e Lincoln Tejota (PSD) para a Câmara dos Deputados

O prefeito de Minaçu, Nick Barbosa (DEM), é bastante alinhado a parlamentares da base aliada do governador Marconi Perillo (PSDB) e começa a conjecturar quais candidaturas apoiará em 2018. Ele não descarta, inclusive, apoio ao nome de Zé Eliton (PSDB) ao governo.

“A princípio, meu candidato para governador de Goiás é Ronaldo Caiado (DEM) e acredito que ele será candidato. Mas se não for, apoiarei Zé Eliton”, disse o prefeito em entrevista ao Jornal Opção.

Ele já dá certeza de que trabalhará pela reeleição do senador Wilder Morais (PP) e para que o deputado estadual Lincoln Tejota (PSD) consiga uma cadeira na Câmara dos Deputados. “Para deputado estadual, possivelmente apoiarei um deputado da base também”, disse citando os nomes de Hélio de Sousa e Talles Barreto, ambos do PSDB.

Ele justifica que, apesar de ser fiel ao senador do DEM, escolherá quem vai apoiar pelo trabalho realizado e pela ajuda ao município. “Caiado me deu espaço quando ninguém me enxergava e sou grato a isso. Mas meu partido agora é Minaçu. Fui eleito sem ajuda de ninguém e me responsabilizo em apoiar quem for melhor para a cidade”, arrematou.