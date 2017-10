Agehab convoca 400 contemplados para assinar contratos de apartamentos em Goiânia

Famílias convocadas devem comparecer nessa próxima quinta-feira (26/10) para assinatura de contratos

Mayara Carvalho

A Agência Goiana de Habitação (Agehab) publicou lista das 400 famílias contempladas com apartamentos no Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz 2 em Goiânia. Todas estão convocadas a comparecerem na próxima quinta-feira (26/10) para assinatura de contrato com Caixa e Agehab.

A assinatura foi dividida em duas etapas, conforme informado na carta de convocação, e acontecerá as 8h30 ou às 10h30 no Clube Cruzeiro do Sul, localizado na rua 84-E, 165, Quadra F-15, lote 1/8 – Setor Sul, em Goiânia.

O Residencial Nelson Mandela é resultado de uma parceria do Governo de Goiás com o governo federal. A primeira etapa com conta com 1.616 apartamentos e as obras já estão em fase final