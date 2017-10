PopUp Sebrae fortalece o atendimento do cliente

Evento no Shopping Bougainville, em Goiânia, faz parte da programação especial do Mês da Micro e Pequena Empresa

Em alusão ao Mês da Micro e Pequena Empresa, comemorado em outubro, o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae-GO) promove o evento PopUp Sebrae a partir desta terça-feira, 17, até o dia 25, no 3º piso do Shopping Bougainville, no Setor Marista, em Goiânia. Na programação, diversas atrações com entrada franca, como exposições de casos de sucesso e exibição de filmes voltados para o público empreendedor.

O Sebrae-Go objetiva, dessa forma, oferecer um atendimento presencial com caráter diferenciado, focando nos seguintes nichos: proposição de novos e diferenciados canais de atendimento e relacionamento presencial com o cliente; manutenção do relacionamento com o cliente, proporcionando novas experiências com marca; atração de novos clientes e parceiros, ampliando a rede de contatos para futuras ações; aumento da visibilidade da empresa e fortalecimento da marca Sebrae, bem como dos parceiros envolvidos; engajamento de clientes em projetos, atividades e/ou ações, como Programa Goiás Franquias, o Projeto Empreendedorismo Feminino, a Pré-aceleração Start up e a Educação Empreendedora; apresentação de um novo olhar sobre as pessoas — clientes, parceiros, sociedade e público interno — com a marca Sebrae.

Exemplo empreendedor

Hdir Gondim é sócio-fundador da HD Tecnologia, empresa que fornece sistema de gestão empresarial há 23 anos, contribuindo para a melhoria da gestão de empresas por meio de softwares e apoio ao empresário.

Presidente da Comunidade Tecnológica de Goiás (Comtec), Hdir ressalta que a HD Tecnologia venceu, em 2009 e em 2014, o Prêmio de Compe­titi­vidade para Micro e Pequenas Empresas (MPE), na categoria “Tecnologia da Informação e Comunicação” (2009 e 2014) e “Destaque de Inovação (2014), classificando-se para a final da etapa nacional. O prêmio é promovido pelo Sebrae para reconhecer empresas que, por meio da disseminação de conceitos e práticas de gestão, aumentam qualidade, produtividade e competitividade.

O apoio do Sebrae à HD Tecnologia, lembra Hdir, vem de mais de dez anos. “O Sebrae nos ajudou a criar registro da marca e nos deu oportunidades de visitar feiras e parques de tecnologia na Europa.” Atualmente, estão desenvolvendo em conjunto um projeto de uma startup que finda melhorar a felicidade das pessoas ao dar feedbacks dos principais aspectos de suas vidas.

Para Hdir, o empreendedor, que não precisa ser necessariamente dono de uma empresa, deve entender o mercado de micro e pequenas empresas e não há quem mais conheça desse assunto que o Sebrae. “O empreendedor, responsável por gerar riqueza no Brasil, tem de ser corajoso. E o Sebrae ajuda a ter cada vez mais coragem.”

As atrações

Gerente da Unidade de Gestão do Atendimento do Sebrae-Go, Camilla Carvalho Costa conta que o projeto PopUp Sebrae utilizará como referencial as diretrizes do Salão do Empreendedor do Sebrae, que estabelecem rumos para adoção do modelo e aborda o nivelamento de conceitos e práticas de gestão para a manutenção efetiva desse tipo de canal com foco em garantir a melhor experiência para os clientes ao optarem por uma jornada de atendimento presencial. “Destaca-se ainda que esse tipo de canal é pautado em umas das premissas descritas na Política de Atendimento Sebrae em que o ‘atendimento é a interação que entrega valor ao cliente’.”

Confira todas as atrações das quais o cliente do Sebrae poderá usufruir durante o PopUp:

Sebrae POPstory: Exposição de Casos de Sucesso — A exposição casos de sucesso do Sebrae apresentará ao público casos de empresas e empreendedores referência no Estado de Goiás.

Sebrae POPfun: Empreendedorismo Infantojuvenil — O objetivo é atuar com jovens e crianças em especial de escolas do Ensino Fundamental que já aplicam o JEPP ou Escolas com potencial para receber a metodologia por meio de visitas pré-agendadas com confirmação prévia de presença a ser feita por meio dos consultes tutores do JEPP já contratados para esta atividade. As ações previstas são:

l Oficinas JEPP;

l Canvas infanto juvenil;

l Atividades lúdicas e oficinas de Empreendedorismo para nível médio e superior;

Mostras de Empreendedorismo (teatro, peças, jogral, paródia);

l Colorindo;

l Oficina Empreendedor do Futuro (1 a 5);

l Canvas nível médio.

Sebrae POPLab: SebraeLab Pocket — A versão Pocket do Sebraelab, uma opção de formato reduzido prevista no Guia de Identidade Visual e Implantação SebraeLab, que tem como objetivo levar um pouco do conceito e do ambiente para feiras e outros espaços de trabalho coletivo, fomentando novas conexões e trocas saudáveis em incubadoras, aceleradoras, universidades, coworkings e startups. As atividades desenvolvidas são as seguintes:

l Mulher de Negócios: Roda de Conversa,oficina e palestra;

l Inovação: oficinas, cursos, minicursos;

l Franquia (a definir).

Sebrae POPCorn: Mostra Sebrae de Empreendedorismo — Talkshow, palestras e filmes nas temáticas do evento: Empreendedorismo Infantojuvenil, Modelos de Negócio Inovadores, Empreendedorismo Feminino, Franquia.

Sebrae POPtalk: Atendimento Sebrae — Espaço para Atendimento, Orientação, Autodiagnóstico e registro de empresas interessadas em receber e/ou participar de ações do Sebrae com especial foco no Programa Goiás de Franquias e na disseminação e inscrição das formas de atendimento e capacitação do Sebrae Goiás por meio de ferramentas online e soluções de Ensino a Distância (EaD), como cursos, minicursos, oficinas, papo de negócios, dicas, e-books, podcast, jogos, quizzes e vídeos.

“As pequenas empresas podem contar com um grande aliado para melhorar seu negócio”

Luciana Albernaz, diretora de Administração e Finanças do Sebrae-GO, dá o seu testemunho a respeito do Mês da Micro e Pequena Empresa e do PopUp Sebrae:

“Neste mês de outubro, dedicado às micro e pequenas empresas, o Sebrae Goiás, em parceria com o Shopping Bougainville, abre uma programação inovadora e ampla para o pleno atendimento aos empreendedores de todas as idades. Atuaremos com a capacitação presencial e virtual de todos os interessados. A cultura empreendedora está nesta agenda de eventos, pois será uma oportunidade ímpar para apresentar e despertar nos clientes as oportunidades de planejar e administrar uma pequena empresa.

Só para ilustrar, entramos na era do SebraeLab. Pela definição institucional, trata-se de um espaço de estímulo à criatividade, à inovação, ao consumo de informações, à geração de novos conhecimentos, ao aprendizado contínuo e às múltiplas conexões nos negócios. Um ambiente multifuncional, que funciona de maneira colaborativa entre as equipes, voltado para empreendedores inovadores e transformadores. E desta maneira realizaremos o Sebrae PopUp. O Sebrae atua de forma parceira para atender às demandas das treze entidades do Conselho Deliberativo Estadual, de organizações governamentais e não governamentais e de todas as pequenas empresas, microempreendedores individuais, microempresas, produtores rurais e empreendedores em potencial.

A pequena empresa sustenta a base da economia goiana e do País. Por isso mesmo, as micro e pequenas empresas podem contar com um grande aliado para abrir um melhorar o seu próprio negócio: o Sebrae. Usando as bases das soluções do Sebrae, o empresário e empreendedores de Goiás têm a oportunidade de administrar sua empresa com mais conhecimento, planejamento e com vistas ao alcance de resultados mais positivos para os seus negócios.”

PROGRAMAÇÃO (sujeita a alteração):

POPLab

17 e 18 de outubro 10:

10:00 às 13:00 – Design Thinking – Vandré H. Sales

14:00 às 18:00 – Design Thinking – Vandré H. Sales

19 de outubro:

10:00 às 12:00 – Como se Tornar um Franqueador de Sucesso – Programa Goiás Franquia

14:00 às 16:00 – Oficina para Registro de Marca com foco em Franquias – Programa Goiás Franquia

16:00 às 17:00 – Case de Sucesso da Franquia Fast Açaí – Frederico Junqueira

17:00 às 18:00 – Case de Sucesso da Franquia Posé Beleza – Claudia Vobeto

20 de outubro:

10:00 às 13:00 – Valide seu Modelo de Negócio para captação de investimento – Chris Taveira

14:00 às 18:00 – Mídias Sociais para Negócios – Aline Jajah

21 de outubro:

10:00 às 13:00 – Growth Hacking – Leandro Martins

14:00 às 18:00 – Workshop: Desenvolvimento de negócios inovadores – Sempreende

22 de outubro:

10:00 às 13:00 – Oficina de Youtube para Adulto – Escola de Influenciadores

14:00 às 18:00 – Workshop: Desenvolvimento de negócios inovadores – Sempreende

23 de outubro:

10:00 às 13:00 – Oficina de Youtube para Adulto – Escola de Influenciadores

14:00 às 18:00 – Workshop: Desenvolvimento de negócios inovadores – Sempreende

24 de outubro:

10:00 às 13:00 – Oficina de Youtube para Crianças – Escola de Influenciadores

14:00 às 18:00 – Workshop: Desenvolvimento de negócios inovadores – Sempreende

25 de outubro:

10:13 às 13:00 – Coaching para mulheres empreendedoras – Mara Suassuna

14:00 às 18:00 – Encontro de Negócios de Franquia – Programa Goiás Franquia

POPCorn

17 de outubro:

19:00 às 21:00 – Startup e Geração Y: como os millennials estão mudando a forma de se fazer negócios e transformando o empreendedorismo – João Mostacada (Globo News)

18 de outubro:

19:00 às 20:30 – Inteligência Artificial e o fim das profissões como conhecemos – Vandré H. Sales

20:30 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta Jobs

19 de outubro:

19:00 às 20:30 – Franchising: Feito sob encomenda no Brasil – Alexandre Guerra (Presidente Executivo do Giraffa’s e Vice-Presidente da ABF – Associação Brasileira do Franchising), Wanderson Portugal (Sebrae Goiás)

20:30 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta Fome de Poder

20 de outubro:

19:00 às 20:30 – Empreender sem culpa – Camila Farani, Cris Taveira, Tete Ribeiro e Danila Guimarães

21:00 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta Joy

21 de outubro:

19:00 às 20:30 – Negócios Inovadores: empreendendo no Instagram e Youtube – Escola de Influenciadores com Thiago Brito, João Pedro Coutinho (receita em 15 segundos) Flávia Teodoro (manual da mamãe)

20:30 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta A Rede Social

22 de outubro:

16:00 às 17:00 – Nunca Desista de Sonhar – Zabriskie

19:00 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta Moana

23 de outubro:

19:00 às 20:30 – Os desafios da educação na era digital – Professor Pachecão

20:30 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta A Teoria de Tudo (2015)

24 de outubro:

20:30 – Mostra Sebrae de Empreendedorismo apresenta Estrelas Além do Tempo

25 de outubro:

14:00 às 18:00 – Protagonismo Feminino: Desafios e Conquistas – Lideranças Femininas em Goiás: Ruth Cavalcanti (Ludovica), Raquel Teixeira (SEDUCE), Dra Cristina (Vereadora), Mara Suassuna (BPW), Maria Cecília (CEVAM), Helena Ribeiro (Mulheres do Brasil), Flávia Fernandes (Conselho Estadual da Mulher), Leda Borges (Secretaria Cidadã) e Luciana Albernaz (Sebrae Goiás)

19:00 – Coquetel de Encerramento

POPFun

17 a 25 de outubro:

10h às 22h – Oficinas de Empreendedorismo Infanto Juvenil para crianças acima de 6 anos, alunos do Ensino Médio até Universitários. Disseminar as características empreendedoras junto às crianças acima de 6 anos, alunos do Ensino Médio até Universitários. Apresentar como as Escolas de Ensino Fundamental, Médio e Superior podem atuar com conteúdo de empreendedorismo. Oficinas e dinâmicas:

l Canvas infanto juvenil;

l Prototipagem de negócios infanto juvenil;

l Design Thinking para crianças e universitários;

l Pitching infanto juvenil;

l Ações de Educação Empreendedora.

POPStory

17 a 25 de outubro:

10h às 22h – Exposição de casos de sucesso – empreendedores vencedores das últimas edições dos prêmios Mulher de Negócio, MPEBrasil e Top100 de Artesanato.

POPTalk

17 a 25 de outubro:

10h às 22h – Atendimento sobre Franquias e Ensino à Distância