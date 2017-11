Pianista goiano se apresenta na Sala Itaú Cultural, em São Paulo

Otávio Henrique Soares Brandão apresentará o recital “Um outro olhar”, com músicas de Villa-Lobos, Bach e composições próprias

O maestro goiano Otávio Henrique Soares Brandão apresentará um recital de piano intitulado “Um outro olhar”, no dia 24 de novembro, na Sala Itaú Cultural, em São Paulo. Criador de um novo estilo, Soares Brandão é reconhecido internacionalmente. Em 2007, ele foi laureado com o prestigiado prêmio Qwartz d´Honneur, conferido pela Prefeitura de Paris e pelo Ministério da Cultura e Comunicação da França aos músicos e grupos que contribuem para a inovação musical.

Ao longo do espetáculo, o pianista vai executar um repertório que inclui, além de composições próprias, trabalhos de Villa-Lobos e Bach. Soares Brandão já dirigiu a Escola de Música Villa-Lobos, que fica no Rio de Janeiro, e atualmente trabalha com a prática de ritmos afro-brasileiros na área de musicalização.

O recital vai começar às 20 horas, e terá uma hora de duração. A retirada gratuita dos ingressos deverá ser feita com duas horas de antecedência, para o público preferencial, e uma hora para os demais, na bilheteria da Sala.

Vale ressaltar que Soares Brandão é atualmente o pianista autoral contemporâneo brasileiro mais visto nas redes sociais. E também é o único brasileiro citado no prestigioso site europeu “Piano Bleu”.

Serviço:

Recital de piano: “Um outro olhar”

Pianista: Otávio Henrique Soares Brandão

Data: 24 de novembro de 2017 (sexta-feira, às 20 horas),

Local: Sala Itaú Cultural (AV. Paulista149)

Valor: Entrada franca

Repertório:

. Criação De Soares Brandão sobre o Preludio nº 1de JS Bach do Cravo Bem

Temperado, Volume I.

. Criação de Soares Brandão sobre Trenzinho Caipira de Heitor Villa-Lobos

. Cadencia de Soares Brandão.

. Tocata para Ibis, de Soares Brandão

. .Resposta a Schaeffer IX, de Soares Brandão