Vila Nova vai mandar nos três poderes em Goiás em 2018

Três vilanovenses vão mandar no Poder Executivo, no Poder Legislativo e no Poder Judiciário

O Vila Nova vai bem na Série B do Campeonato Brasileiro e, anote, vai chegar ao poder “total” no Estado de Goiás em 2018. Vai mandar nos três poderes: Executivo, Legislativo e Judiciário.

O vilanovense José Eliton (PSDB) vai assumir o governo em abril em 2018, substituindo Marconi Perillo, que vai deixar o governo para disputa mandato de senador.

José Vitti, de Palmeiras de Goiás, permanecerá no comando da Assembleia Legislativa. E, com a ida do vice para o governo, se torna vice-governador.

O desembargador Gilberto Marques Filho, outro vilanovense, é o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás.