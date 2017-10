Vice-prefeito de Anápolis pode ser o vice de José Eliton em 2018

Município, desde a ascensão de Roberto Naves, retomou seu papel de player político em Goiás

O vice-prefeito de Anápolis, Márcio Cândido, é cotado para ser vice de José Eliton. Assim como os deputados federais Thiago Peixoto e Célio Silveira, a senadora Lúcia Vânia, o deputado estadual Henrique Arantes e o ex-senador Demóstenes Torres.

Anápolis, devido à gestão competente do prefeito Roberto Naves, está com a corda toda. O município, desde a ascensão do petebista, voltou a ser um player político respeitável. A sucessão de 2018 passa, ao menos em parte, pela política da cidade.

Anápolis é, ao lado de Goiânia e do Sudoeste, a locomotiva política e econômica de Goiás.