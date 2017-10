Salvação de Iris Rezende em Goiânia deve ser o governador Marconi Perillo

Sem o apoio do governo do Estado, gestão do peemedebista vai continuar modorrenta

Auditorias feitas na Prefeitura de Goiânia constatam que Iris Rezende, do PMDB, não tem alternativa. Se quiser sobreviver, terá de se aproximar, cada vez mais, do governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB.

Iris Rezende não quer repetir Paulo Garcia, que demorou muito a pedir apoio para “salvar” a cidade e seu mandato. Frise-se que o mito de “grande gestor” do peemedebista-chefe derreteu em dez meses, e, aparentemente, de modo irreversível.