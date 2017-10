PSDB de Mineiros rompe com José Mário Schreiner e articula com Giuseppe Vecci

O PSDB articula as candidaturas de Thiago Maggioni e Marcelo do Vale para deputado estadual na região Sudoeste

O presidente regional do PSDB, deputado federal Giuseppe Vecci, esteve em Mineiros e anunciou que os vereadores Thiago Maggioni e Marcelo do Vale serão os candidatos do partido a deputado estadual como representantes de Jataí e Mineiros. Eles representam a renovação do tucanato. Vecci afirmou que o PSDB precisa se fortalecer no Sudoeste goiano, pois as oposições estão articuladas. O prefeito de Rio Verde, Paulo do Vale (PMDB), apoia o senador Ronaldo Caiado (DEM) para governador. A origem da família do deputado federal Daniel Vilela, pré-candidato do PMDB a governador, é Jataí. “Nós precisamos ter candidatos nas grandes e médias cidades da região”, afirma Marcelo do Vale, de Mineiros (que tem quase 40 mil eleitores).

O PSDB de Mineiros tinha simpatia pela candidatura do presidente da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), José Mário Schreiner, a deputado federal. “Com o apoio à candidatura de Ronaldo Caiado, não tem como subir em seu palanque. Não vamos apoiar José Eliton para governador e Giuseppe Vecci para deputado federal.” Schreiner deve contar com o apoio do DEM de Inês Parmegiani. O DEM de Mineiros mantém forte ligação com o PSDB, notadamente com Marcelo do Vale, e faz oposição à administração de Agenor Rezende, do PMDB.

Marcelo do Vale afirma que “Thiago Maggioni é um forte candidato a deputado, pois tem o apoio do prefeito de Jataí, Vinicius Luz (PSDB), que está fazendo uma administração arrojada. A ex-prefeita Neiba Barcellos tende a apoiar Eliane Pinheiro (PMN, mas a caminho do PSDB) para deputada estadual. A tucana ainda não definiu se vai apoiar Giuseppe Vecci para deputado federal.

“Três vereadores devem apoiar minha candidatura a deputado estadual”, afirma Marcelo do Vale. “Estou buscando o apoio de Flávia Vilela, do Solidariedade. Trata-se de uma política conceituada na cidade e, portanto, de grande peso eleitoral. Estou buscando também o apoio valioso e consistente do ex-deputado Júlio Carrijo e do ex-vereador Ernesto Vilela. Quero também o apoio da respeitada Neiba Barcellos”, diz o vereador. Há um senão: o grupo que apoia Flávia Vilela é ligado ao suplente de deputado federal Schreiner. Flávia Vilela é ligada ao deputado federal Lucas Vergílio, presidente do SD em Goiás.

Outros pré-candidatos

O PT conta com a candidatura da Doutora Ivane, vice-prefeita, a deputada estadual. Porém, ela disse a políticos locais que não será candidata a deputada, e sim a prefeita, em 2020. O presidente da Câmara Municipal de Mineiros, Edmar Andrade (PRB), é cotado para disputar mandato de deputado estadual. É o nome que mais tem apoio de Agenor Rezende. O vereador Fabinho do Pereira, do PMDB, também é cotado para a disputa. Comenta-se que, no final, Fabinho do Pereira vai apoiar a reeleição de Waguinho Siqueira (PMDB) para deputado estadual.

Perdigão

Marcelo do Vale afirma que, apesar da crise, Mineiros vive um momento privilegiado. “A Perdigão retomou as exportações. A empresa demitiu vários funcionários. Mas anunciou que vai contratar 200 numa primeira fase e 200 numa segunda fase. A Perdigão garante que está requalificado seus servidores. As demissões, portanto, não teriam a ver com crise.”

Problema da água

O prefeito Agenor Rezende aumentou a tarifa da água. “Há casos em que a tarifa subiu 300%. Em média, subiu 100%. Os vereadores representaram contra a prefeitura, mas o Ministério Público ainda não abriu uma ação civil pública. O aumento, que sacrifica todos, notadamente os mais pobres e a classe média, é assunto em todos os lugares da cidade. O prefeito está pensando só em aumentar a arrecadação, mas não melhora a qualidade de vida das pessoas. O país vive uma grave crise, mesmo assim Agenor Rezende aumentou a tarifa da água de maneira escorchante”, denuncia Marcelo do Vale.