O deputado Lucas Calil pode trocar o PSL pelo PP ou pelo PSD

Candidato à reeleição, o jovem parlamentar pode buscar um partido com mais estrutura

O deputado estadual licenciado Lucas Calil, secretário extraordinário do governo de Goiás, estuda a possibilidade de trocar o PSL pelo PP do deputado federal Roberto Balestra e do senador Wilder Morais ou pelo PSD do ex-deputado Vilmar Rocha e do deputado federal Thiago Peixoto.

O PP e o PSD são partidos com maior estrutura e, portanto, força política. Lucas Calil é um político jovem e articulado. Além dos dois partidos, há outros que querem seu passe político.