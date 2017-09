“Neymar é o jogador mais completo desde Maradona”, afirma Jorge Kajuru

O vereador afirma que o segredo do Vila Nova é o time bem armado. Mas, se for para a Série A, vai precisar de um elenco ampliado

O vereador Jorge Kajuru não fala de futebol desde 29 de junho de 2014. Extremamente focado, o líder do PRP atualmente só fala de Goiânia. Mas na quarta-feira, 20, abriu uma exceção e conversou com o Jornal Opção sobre o time do Vila Nova e Neymar.

Por que o Vila vai bem na Série B? “O Vila é um time bem armado e só vai pra frente na hora certa. Faço a ressalva de que o elenco não é suficiente para a Série A, que conta com times com elencos maiores e mais estruturados.”

Neymar, jogador do Paris Saint-Germain, é mesmo um craque fora-de-série? “Neymar é o maior gênio do futebol desde Maradona. Ele é impressionante. Supera Zico e Zidane.”

Mas Neymar supera Sócrates? “Sócrates era um grande jogador, não há dúvida. Mas não era um atleta completo como Neymar. [O jornalista] Datena foi a Santos entrevistar Neymar e flagrou-o jogando pelada com amigos. E jogando com extremo interesse.”

Messi não é tão completo quando Neymar? “Messi joga bem, até muito bem. Mas não é um jogador tão completo quando o jogador do Paris Saint-Germain. Neymar dribla bem, passa com rara inteligência, bate falta com perfeição e chuta com os dois pés. Portanto, supera o jogador do Barcelona.”