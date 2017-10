Lista de quem vai cuidar do marketing, internet e imprensa de Caiado, Daniel e Zé Eliton

Os três pré-candidatos a governador de Goiás — Ronaldo Caiado, do DEM, José Eliton, do PSDB, e Daniel Vilela, do PMDB — estão iniciando a montagem de suas equipes para a disputa eleitoral de 2018. As equipes podem ser preliminares, porque devem incorporar novos nomes. Até porque, apesar da pré-campanha, a campanha pra valer só começa em 2018. Até lá, muita (ou alguma) coisa tende a mudar.

Staff de José Eliton

Gean Carvalho, Marcos da AMP, Carlos Maranhão e Bráulio Morais devem cuidar do marketing. O marqueteiro Paulo de Tarso deve integrar a equipe. A agência AMP deve cuidar da internet. Frederico Jotabê e Deusmar Barreto devem ser responsáveis pelo setor de imprensa.

Staff de Daniel Vilela

Jorcelino Braga e Vitorino e Mendonça Ltda. e EPP, de São Paulo, devem cuidar do marketing. (Comenta-se também que Braga, se não fechar com Daniel Vilela, pode migrar para a campanha de Ronaldo Caiado. Ele, como presidente do PRP, defende a união entre Caiado e Daniel.) Bruno Rocha Lima, Pedro Palazzzo e Rodrigo Czepak são os jornalistas que lidarão (já lidam) com o setor de imprensa e internet.

Staff de Ronaldo Caiado

Xiko Melo, da Bahia, é o mais cotado para trabalhar o marketing do postulante do DEM. Tony Carlo e Érica Lettry administram os setores de imprensa e internet.

