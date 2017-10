Kajuru critica silêncio de Caiado sobre Aécio e diz que ele fala com a boca e não com o ombro

O vereador mostra independência e critica um de seus maiores aliados políticos

O vereador Jorge Kajuru (PRP) mostra que é de fato independente ao criticar o senador Ronaldo Caiado (DEM), que, devido a um acidente — caiu de uma mula e fraturou o ombro esquerdo —, informou que não irá à votação a respeito do afastamento do senador Aécio Neves (PSDB). Ele postou um texto na rede social que prova sua autonomia em relação aos políticos, inclusive respeito de seu amigo do partido Democratas.

“Serei isento sempre! Ele [Ronaldo Caiado] não fala pelo ombro, e sim pela boca! Logo, o senador Ronaldo Caiado se ausentar pra votar contra ou a favor de Aécio Neves, nesta terça-feira, por causa do acidente é uma coisa. Outra coisa é Caiado não se declarar pela internet ou entrevista qual será seu voto estando no Senado! Aí será decepcionante e eu não posso crer que ficará em silêncio! Caiado cai da mula, mas não é burro. E acabo de ler que os outros senadores goianos, Lúcia [Vânia, do PSB] e Wilder [Morais, do PP] estão indecisos quanto ao voto sobre Aécio. PQP!”