Henrique Arantes afirma que faltou investimento, mas não diz que a Saneago era dirigida pelo PTB

A estatal, que cuida de água e esgoto, foi controlada pelo grupo de Jovair e Henrique Arantes de 2007 a 2014

O deputado estadual Henrique Arantes (PTB) disparou na tribuna da Assembleia Legislativa que faltou investimentos na Saneago nos últimos anos.

“Não faltou”, rebate um auxiliar do governo. Somente no Sistema Mauro Borges o investimento foi 1 bilhão reais. “Saneamento é muito caro mesmo.”

De qualquer forma, observa o auxiliar do governador Marconi Perillo, as críticas do petebista são um tiro no próprio pé: se faltou investimentos na Saneago, a responsabilidade é do PTB de Henrique e Jovair Arantes, que comandaram a estatal de 2007 a 2014.