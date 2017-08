Pesquisa mostra que 15% dos brasileiros defendem uma intervenção militar

Índice de pessoas sensatas, contudo, é bem maior: 64,2% pedem eleições diretas; 6,9% querem que Temer fique no cargo; e 5,6% pregam a Constituição

Levantamento divulgado nesta segunda-feira (31/7) pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que a ampla maioria da população defende a saída do presidente Michel Temer (PMDB).

Para 64,2%, o melhor caminho seria a convocação de eleições diretas, enquanto 5,6% preferem que Rodrigo Maia (DEM), presidente da Câmara, assuma.

Realizada em todas as regiões do Brasil entre os dias 24 e 27 de julho com 2.020 eleitores, a pesquisa revela que apenas 6,9% querem a permanência do peemedebista no Palácio do Planalto.

Temer já é considerado o presidente mais rejeitado da história, empatado com sua antecessora, a petista Dilma Rousseff. Nesta semana, o plenário da Câmara Federal julga a admissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente. Se aceita, ele será afastado por até 180 dias.

Sem noção

O instituto Paraná Pesquisa deu também como opção do que seria melhor para o Brasil neste momento de crise uma eventual intervenção militar. Acredite: 15,6% dos entrevistados defenderam a saída não democrática.