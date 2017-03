Para deputado do SD, Iris falhou em formar equipe e apresenta gestão “muito ruim”

Lucas Vergílio, do Solidariedade, faz críticas à gestão Iris Rezende e dá sinais de que aliança com o PMDB em Goiás não deve se repetir

Em entrevista recente ao Jornal Opção, o deputado federal Lucas Vergílio, do Solidariedade, fez duras críticas à gestão de Iris Rezende (PMDB) na Prefeitura de Goiânia e alega ter certeza de que seu partido fez a melhor opção nas eleições do último ano ao apoiar o candidato do PSB na disputa, Vanderlan Cardoso.

“A gente apoiou o PSB em 2016 e eu acredito que, pela atual situação da administração do prefeito Iris, nós deveríamos sim ter eleito Vanderlan”, sentenciou à reportagem.

Em sua avaliação, a gestão peemedebista comete erros de principiante e está, de fato, “muito ruim”. Para ele, Iris também falhou na missão de formar uma boa equipe, apresentando indicações falhas, seja no âmbito político ou técnico.

Questionado se, para as eleições de 2018, mantém o posicionamento e acompanha a escolha da base governista, Lucas desconversa e afirma ainda ser cedo para qualquer previsão, mas dá sinais de que qualquer aliança com o PMDB, ao menos em Goiás, não deve se repetir.

Em 2014, o Solidariedade apoiou a candidatura de Iris para o governo do Estado, com Armando Vergílio na chapa majoritária concorrendo à vice-governadoria. Dois anos depois, entretanto, o partido se viu preterido entre as siglas que compunham a aliança para a disputa na capital e decidiu apoiar Vanderlan.

Ao Jornal Opção, Lucas Vergílio conta que, desde então, o governador Marconi Perillo (PSDB) retomou diálogo com a legenda, que segue alinhada à base governista.

“Eu acredito que esse convite que o governador fez para a gente retornar tem que ter algum propósito. Nós não iríamos voltar à base somente por voltar. A gente não veio apenas para ocupar cargos, viemos para trabalhar em prol do nosso estado”, finaliza.