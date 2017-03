Internautas repercutem saída da Record, SBT e RedeTV! da TV paga

NET, Claro, Embratel, Vivo e Sky se recusam a negociar direitos de transmissão e impasse afastará três das cinco maiores emissoras brasileiras da programação fechada

A partir do dia 29 de março, quando o sinal analógico será desligado na Grande São Paulo, as emissoras Record, SBT e Rede TV! deixarão de exibir suas programações nas operadoras NET, Claro, Embratel, Sky, Vivo e Oi, conforme informou o Jornal Opção na última sexta-feira (24).

As operadoras não conseguem chegar a uma proposta que remunere de maneira justa as emissoras, e os os assinantes devem perder o conteúdo de três das cinco maiores empresas da TV aberta brasileira.

Para alertar os telespectadores, o trio de emissoras tem veiculado o longo da sua programação uma comunicado de alerta sobre a situação.

Nas redes sociais, o alarde tem dado resultado e o assunto é um dos mais comentados entre usuários. A maioria dos internautas lamenta a saída e pede sensibilidade por parte das operadores de TV paga.

As operadoras não aceitaram negociar um valor justo com Record TV, SBT e Rede TV. E quem paga o pato é a gente que perde 3 canais.

Não consigo viver sem o jornalismo da Record, as fofocas da RedeTV! e as pérolas de Silvio Santos no SBT, por isso #QueremosContinuarComVC !

