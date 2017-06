Goiás é o primeiro estado em que Bolsonaro empata com Lula na disputa pela Presidência

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra ex-presidente com leve vantagem à frente, mas dentro da margem de erro

Goiás se tornou o primeiro estado em que o deputado federal de extrema direita Jair Bolsonaro (PSC-RJ) aparece tecnicamente empatado com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa pela Presidência da República em 2018.

Divulgado com exclusividade pela Record TV Goiás e pelo Jornal Opção, o levantamento do Paraná Pesquisas mostra o petista com leve vantagem, 22,4% das intenções de votos dos goianos, apenas 2 pontos percentuais à frente do militar. Em terceiro lugar está o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que teria 11,4%, seguido pela ex-senadora Marina Silva (Rede), 9,5% e pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, 7%.

Como a margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, Lula e Bolsonaro estão, a mais de um ano das eleições, empatados tecnicamente na preferência do eleitor de Goiás.

Veja os números do primeiro cenário testado:

Lula (PT) – 22,4%

Jair Bolsonaro (PSC) – 20,4%

João Doria (PSDB) – 11,4%

Marina Silva (Rede) – 9,5%

Joaquim Barbosa (Sem partido) 7%

Ciro Gomes (PDT) – 6,2%

Alvaro Dias (PV) – 3%

Não sabe – 5,2%

Nenhum – 15%

Quando o candidato do PSDB é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o partido perde votos e é ultrapassado por Marina Silva, Joaquim Barbosa e empata com Ciro Gomes. Neste cenário, a distância entre Lula e Bolsonaro cai para décimos.

Lula (PT) – 22,8%

Jair Bolsonaro (PSC) – 21,9%

Marina Silva (Rede) – 9,6%

Joaquim Barbosa (Sem partido) 8%

Ciro Gomes (PDT) – 6,5%

Geraldo Alckmin (PSDB) – 6,5%

Alvaro Dias (PV) – 3,2%

Não sabe – 5,4%

Nenhum – 16,3%

Palácio das Esmeraldas

Na última terça-feira (13/6), foi divulgada a pesquisa ao governo de Goiás nas eleições do ano que vem. Também extremista e crítico fervoroso do PT, o senador Ronaldo Caiado (DEM) lidera a preferência do eleitorado de Goiás com 44% — o dobro dos dois outros candidatos, o deputado federal Daniel Vilela (PMDB), que teria 10,4% dos votos, e do vice-governador José Eliton (PSDB), com 10,2%.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Paraná entre os dias 7 e 11 de junho de 2017, com 1.505 eleitores de todas as regiões do estado. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.