Em “solidariedade” a colegas, alunos de medicina repetem foto polêmica

Depois de relatar casos de assédio que sofreu, escritora denunciou, pelo Facebook, novo caso de futuros médicos fazendo gesto interpretado como apologia ao estupro

Inspirados em um grupo de estudantes de medicina do Espírito Santo, jovens repetiram no início dessa semana foto em que aparecem vestidos de jaleco médico e fazendo gesto que remete ao órgão genital feminino e incitaria o estupro. A denúncia foi feita pela escritora Elika Takimoto em sua conta no Facebook.

Ainda na segunda-feira (10), a escritora postou um relato em que conta duas situações de assédio e estupro sofridas por ela em consultórios. Da primeira vez, ela afirma que estava em uma consulta oftalmológica quando tinha apenas dez anos e o médico, se aproveitando da distração da mãe, tirou seu pênis da calça e a forçou a tocar nele.

Depois, prossegue Elika, um ginecologista a apalpou durante uma consulta e ela, adolescente, não soube como reagir. “Que esses ‘futuros médicos’ jamais sejam médicos. Que a Universidade expulse todos e a sociedade entenda que não mais aceitaremos esse tipo de apologia ao estupro e ‘brincadeiras’ com esse tipo de coisa”, pediu ela.

Não é possível afirmar de que instituição são os estudantes que aparecem na nova imagem que tomou as redes nesta terça-feira (11/4) e mesmo se eles ainda estão na faculdade ou já se formaram em medicina, uma vez que a escritora não postou a fonte. Nos comentários do publicação, no entanto, alguns internautas afirmam conhecer as pessoas da foto, que seriam de Blumenau.

Entenda o caso

Na legenda da foto original, os estudantes usaram hashtags como “Pintos Nervosos”. A assessoria de imprensa da Universidade de Vila Velha confirmou que os alunos estudam na instituição, mas não informou se eles fazem especialização em ginecologia, como foi denunciado nas redes sociais.

Mesmo assim, disse que repudia a ofensa e que iria ouvir os alunos e instaurar sindicância para responsabilizar alunos “que tenham transgredido as normas e códigos de ética”. “Deixamos claro que os atos dos alunos foram iniciativas pessoais e em desacordo com orientações que recebem dos professores e coordenadores da instituição”, afirmaram.

Confira a denúncia e o desabafo de Elika: