Kajuru, Delegado Waldir e Sandes podem contribuir para segunda derrota de Iris Araújo

O trio tem forte presença em Goiânia, o município em que a primeira-dama tende a trabalhar mais para a disputa de 2018

Irisaraujistas demonstram certa preocupação com Iris Araújo, que deve ser candidata a deputada federal em 2018, supostamente com uma estrutura gigantesca. Mas há pedras no meio do caminho. Três delas: o vereador Jorge Kajuru, o deputado federal Waldir Soares e o suplente de deputado federal Sandes Júnior.

Jorge Kajuru, do PRP, Waldir Soares, do PR, e Sandes Júnior, do PP, tendem a obter grandes votações em Goiânia — exatamente o município em que Iris Araújo vai trabalhar mais, dado fato de seu marido, Iris Rezende, ser o seu prefeito.

Se obtiverem grandes votações, Jorge Kajuru, Waldir Soares e Sandes Júnior podem contribuir para impor a segunda derrota consecutiva de Iris Araújo para deputada federal. Os três arrebanham votos precisamente entre os eleitores que, em geral, votam em Iris Rezende e, daí, em Iris Araújo. Tratam-se dos eleitores das classes C e D.

O que se disse acima é a razão de Iris Araújo, com o apoio do prefeito Iris Rezende, está montando uma mega estrutura para a disputa. É realpolitik.