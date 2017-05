José Nelto pode ser candidato a governador de Goiás pelo PMDB

Há quem postule que, por ser jovem e ter adotado um discurso moralizante, Daniel Vilela foi fortemente atingido pela denúncia de que recebeu dinheiro da Odebrecht

Uma coisa é certa: o deputado federal Daniel Vilela e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela, do PMDB, podem até não disputar o governo de Goiás em 2018. Mas não vão apoiar o senador Ronaldo Caiado, do DEM, para governador. Não darão o “gostinho” ao prefeito de Goiânia, Iris Rezende, principal coronel eleitoral do democrata.

Daniel permanece como pré-candidato a governador. Mas há quem, mesmo entre seus apoiadores, avalie que a citação na Operação Lava Jato, como tendo recebido dinheiro da Odebrecht, pode ter acabado com seus sonhos majoritários, ao menos para 2018. Por ser jovem, e ter adotado um discurso de moralização e renovação dos métodos políticos, pode ter decepcionado o eleitorado até mais do que outros políticos tradicionais, como seu pai.

Se Daniel não disputar, e se Maguito desistir, caberá ao deputado José Nelto o cargo de postulante do grupo vilelista. “Daniel é o nome”, ele tem frisado. Mas há quem acredite que poderá disputar o governo.