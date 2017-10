Vitti reúne PIB político e empresarial goiano em torno de Doria

Presidente da Alego demonstrou prestígio na organização do evento que homenageou prefeito de São Paulo

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti (PSDB), demonstrou força e prestígio político na entrega do título e cidadão goiano ao prefeito de São Paulo, João Doria, na última sexta-feira (19/10), no plenário do Palácio Alfredo Nasser. Ele conseguiu reunir no evento o alto PIB político e empresarial de Goiás.

Com as galerias lotadas, a solenidade reuniu gente de peso como o governador Marconi Perillo, o vice-governador José Eliton, o presidente do Tribunal de Justiça, Gilberto Marques Filho, e o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, além de deputados e dezenas de autoridades, como vereadores, prefeitos, lideranças políticas e empresários.

Na homenagem a João Doria, Vitti demonstrou também que é aglutinador e tem trânsito junto aos partidos da situação e oposição, bem como nos diversos segmentos empresariais. No pronunciamento durante evento, esmerou-se na conceituação da atividade política, que para ele é produtiva e nobre quando praticada por pessoas de bem.

O prefeito João Doria ficou impressionado com o vigor e juventude do presidente da Assembleia Legislativa, citando-o várias vezes no seu discurso. “Vejo que José Vitti é jovem, empresário de sucesso, é parceiro de Marconi e tem um grande futuro político pela presente. É com gente como você que o Brasil vai crescer”, afirmou.

O governador Marconi Perillo não economiza elogios ao trabalho de Vitti na Assembleia, que afirma ser indispensável à agenda positiva de Goiás. “É trabalhador, respeitado e tem nos ajudado muito na Assembleia Legislativa, que hoje vive um momento muito positivo”, disse.

O vice-governador José Eliton também faz coro a Marconi quando se refere ao presidente da Assembleia. “Vocês vão ouvir falar muito do Vitti nos próximos anos. Tem um futuro promissor. É uma revelação da política em Goiás, com ideias modernas para construir um Estado melhor”, observou o vice-governador e pré-candidato da base aliada à sucessão de 2018.

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, também elogia Vitti e frisa que a Assembleia passou a ser um poder exemplar para todo o Brasil. “Um poder altamente democrático e preocupado com os problemas de nosso Estado e de nossa cidade”, afirmou o prefeito.