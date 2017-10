Unimed lança aplicativo para profissionais cooperados

Novo canal de comunicação quer proporcionar mais interatividade, rapidez e segurança na divulgação de conteúdos e serviços exclusivos

Durante a comemoração do Dia do Médico, no último dia 18 de outubro, no Centro de Convenções de Goiânia, a diretora do Conselho Técnico da Unimed Goiânia, Raquel Coelho Costa, apresentou aos cooperados o aplicativo para smartphones e tablets “Cooperado Unimed Goiânia”.

“Com esse utilitário, vocês ficarão por dentro de todas as novidades. Ele surgiu com a tendência de mobilidade da comunicação e tem como objetivo inseri-los, ainda mais, no dia-a-dia da nossa Unimed, através do acesso à informação de forma eficaz”, afirmou a diretora.

Raquel Costa contou também que, quando a empresa que desenvolveu o aplicativo lançou o primeiro software dessa linha de interlocução Unimed Cooperado, em fevereiro de 2015, o aplicativo ocupou o 2º lugar na categoria Negócios e foi classificado entre os 100 melhores do País pela AppBrain, que classifica os softwares de destaque.

A instalação nos celulares e tablets é gratuita e está disponível na AppStore (iOS), Play Store (Android) e no Windows Phone Store (Windows Phone). Basta acessar qualquer uma dessas lojas, buscar por “Cooperado Unimed Goiânia” e fazer o download. Para fazer o login, é preciso inserir o número do CRM e da senha que cada cooperado e cooperada utiliza para acessar a área exclusiva do médico no portal da Unimed Goiânia.

Esse novo canal de comunicação, segundo a cooperativa, vai proporcionar mais interatividade, rapidez e segurança na divulgação de conteúdos e serviços exclusivos, como notícias, avisos, extratos analítico e sintético da produção médica, extrato do INSS, conteúdo da Revista Coletiva e do Informe On-Line, eventos, perfil organizacional, Fale com a Unimed, programa de benefícios Bem+ e o Programa de Participação Pontuada (PPP).

Também permite o acesso off-line, contendo as visualizações mais recentes, garantindo as informações mesmo em locais sem conectividade.

Os cooperados que baixaram o aplicativo durante o lançamento e apresentaram o smartphone ou tablet no balcão do Departamento de Relacionamento com o Cooperado (DRC), instalado logo na saída do Teatro Vermelho, receberam uma caixa de som com bluetooth.