Tremor de terra de 3.2 na escala Richter assusta moradores em Goiás

Abalo considerável foi registrado em Estrela do Norte, mas acabou também sendo sentido em Mara Rosa, Santa Tereza, Estrela do Norte, Mutunópolis e Amaralina

Um tremor de terra no início da manhã desta quinta-feira (21/9) assustou população do município de Estrela do Norte e região, no Norte goiano.

O abalo de 3.2 pontos na escala Richter foi sentido também por moradores de Mara Rosa, Santa Tereza de Goiás, Estrela do Norte, Mutunópolis e Amaralina. Conforme relatos, moradores teriam ouvido algo semelhante a um trovão e, logo depois, sentiram o tremor.

Segundo informações do Observatório Sismológico (Obsis) da Universidade Nacional de Brasília (UnB), os tremores na região são frequentes. O último, de 2.9 na escala Richter, foi registrado em março deste ano.